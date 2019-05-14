|
С 3 июня в Тамбовской области прекратится аналоговое вещание
Сегодня, 07:43
Комментариев: 0
Версия для печати
3 июня 2019 года в Тамбовской области будет отключено аналоговое вещание на телевидение. Чтобы смотреть телевизор в цифровом формате, жителям региона нужно приобрести специальную приставку и правильно ее настроить.
В тоже время в регионе есть территории, в которых по объективным причинам не доступно цифровое вещание. Жителям области, проживающим в таких территориях «НТВ-ПЛЮС» и «МТС» предоставить на льготных условиях установку и настройку цифрового оборудования. На сегодняшний момент в мире насчитывается 59 стран, где аналоговое ТВ отключено за ненадобностью в пользу цифрового.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.