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В Тамбове хотят ликвидировать стихийные рынки
Вчера, 08:35
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Городские власти продолжают наводить порядок в рамках организации уличной торговли, основная задача должны соблюдаться меры безопасности и санитарные нормы. В прошлом году проведенная работа позволила ликвидировать несанкционированные рынки у стадиона «Динамо», на улице Гоголя, у торгового центра «Юг». Сегодня остро стоит вопрос по стихийным рынкам на улицах Куйбышева, 60 лет Октября, Чичерина.
По мнению администрации города Тамбова важно не только что-то запрещать, но и представить торгующим альтернативу — удобные, оборудованные места, которые ранее использовались для торговли.
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