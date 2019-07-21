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Молодой мотоциклист разбился от наезда на арку усадьбы
На территории Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб. Так молодой человек в Моршанском районе в селе Новотомниково не справился с управлением и допустил наезд на арку Центральной усадьбы. В результате чего юноша погиб на месте, его пассажирка была доставлена в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» с телесными повреждениями.
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На территории Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб.
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