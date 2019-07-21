Молодой мотоциклист разбился от наезда на арку усадьбы 0 На территории Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб.

В Тамбовском районе грузовик столкнулся с бензовозом 0 В Тамбовском районе на участке автомобильной дороги Р-22 «Каспий», у съезда на село, Стрельцы в понедельник вечером бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, - сообщает ГУ МЧС.

В областной Думе журналистов обвинили в распространении недостоверной информации 0 На сайте Тамбовской областной Думы была опубликована информация за подписью руководителя фракции партии «Единая Россия» Валерия Петрова насчет организации платных парковок.

Министерство обороны пытается выселить на улицу экс-работников войсковой части 0 Знаменский районный суд Тамбовской области продолжает рассматривать гражданские дела по искам Министерства обороны Российской Федерации о выселении из служебных помещений без предоставления другого жилья экс-работников войсковой части, - сообщает издание «ПРАВО68».

В Тамбовской области отремонтируют ряд плотин 0 В Тамбовской области в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» проводятся работы по капитальному ремонту плотин.

Дорогу на улице Колхозная капитально отремонтируют 0 В Тамбове на улице Колхозная дорожные службы приступили к укладке нижнего слоя асфальта в рамках национального проекта.

ФК «Тамбов» в очередной раз проиграл 0 Во втором туре РПЛ футбольный клуб «Тамбов» сыграл с московским «Локомотивом», игра закончилась не в пользу нашей команды, со счетом 2:1.

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья? 0 Профессор Дмитрий Нечаев в своем Telegram канале высказал идею о том, что через 4-5 лет город Тамбов может стать столицей Черноземья, поскольку в регионе очень сильный губернатор Александр Никитин.

Жители Никифоровского района - «Мы живем как в тайге» 0 Жители села Александровка Никифоровского района Тамбовской области обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.

«Мерзавцы планомерно уничтожают «Татарский вал» 0 Неравнодушные граждане продолжают бить тревогу насчет сохранения объекта культурного наследия федерального значения - Тамбовская сторожевая черта (Тамбовский вал Белгородской оборонительной линии), народное название – «Татарский вал».

Под Тамбовом с размахом прошел военно-патриотический фестиваль «Воин России» 0 Сегодня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое прошел масштабный военно-патриотический фестиваль «Воин России».

Ветеран боевых действий в Сирии добивается улучшения жилищных условий 0 К главе администрации области обратился ветеран боевых действий, который проходил службу в Сирии по вопросу улучшения жилищных условий.

«Люди в Тамбове выживают» 0 Новость о том, что Тамбовская область в числе лидеров по уровню доходов населения, вызвала бурную дискуссию.

В Тамбове сдан долгострой по ул. Интернациональная, 69а корп. 2 0 Введен в эксплуатацию дом 69а корпус 2 по улице Интернациональная в Тамбове, который должны были построить еще несколько лет назад.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника жилнадзора будет передано в суд 0 Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления государственного жилищного надзора Тамбовской области, которого обвиняют в получение взятки через посредника.

При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей 0 Вступило в законную силу решение суда в отношении главного инженера АО «ЕВРОДОРСТРОЙ» Леденева, которого признали виновным в мошенничестве при ремонте автодороги М-6. Согласно судебному решению с «ЕВРОДОРСТРОЙ» был заключен контракт по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги

ФК «Тамбов» будет играть домашние матчи в Саранске 0 Стартовала продажа билетов на игру 3 тура РПЛ между ФК «Тамбов» и «Спартак».

Экстремизм или политическая борьба – дебаты на фоне заявления коммунистов 0 После вчерашнего заявления Тамбовского регионального отделения КПРФ разгорелись нешуточные дебаты, одни эксперты обвиняют коммунистов в экстремизме, другие отмечают, что, несмотря на резкое заявление оно в рамках парадигмы политической борьбы.

Тамбовские власти радушно встретили родственников коллаборационистов 0 В город Тамбов в очередной раз прибыла французская делегация Генерального Совета Департамента Мозель.

В Тамбове столкнулось два пассажирских автобуса 0 Вчера днем в Тамбове на перекрестке улиц Базарная и Студенецкая Набережная в районе ТРЦ «Акварель» произошло ДТП - столкнулось два пассажирских автобуса, которые двигались по одному направлению, но не захотели уступать друг другу дорогу.