|
В отношении директора ООО «Гриф» было возбуждено административное дело
Сегодня, 09:42
Комментариев: 0
Версия для печати
По обращению Артема Александрова Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы работникам ООО «Гриф», факты нашли своё подтверждение, - сообщает «ПРАВО68». Прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО «Гриф» дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое было направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда Тамбовской области. Данная статья влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
ООО «Гриф» занимается захоронением мусора на территории ряда муниципальных образований Тамбовской области. В прошлом году Рассказовский районный суд запретил ООО «Гриф» осуществлять размещение и захоронение твердых коммунальных отходов в лесу в Рассказовском районе. Жители села Платоновка неоднократно просили надзорные органы принять меры, в связи с устройством в лесу свалки бытовых и промышленных отходов. Как оказалось ООО «Гриф» фактически осуществляло захоронение твердых коммунальных отходов на земельном участке, который был не предоставлен под размещение и захоронение отходов. Отходы поставлялись в рамках договора на оказание услуг между МУП «Цнинский хозяйственный центр» и ООО «Гриф».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.