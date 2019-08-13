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На улице Чичканова c восьмого этажа выпал мужчина
Сегодня, 07:29
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В Тамбове на ул. Чичканова из окна восьмого этажа выпал мужчина, который проживал в данном доме. По словам соседей пенсионер проживал с женой, они также отметили, что мужчина совсем недавно за какое-то правонарушение попал в поле зрения сотрудников правопорядка и из-за этого серьезно переживал.
Причины и обстоятельства гибели будут устанавливаться сотрудниками следственных органов.
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