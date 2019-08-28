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По факту пожара в здании детского приюта проводится проверка
Сегодня, 08:43
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По факту пожара в здании детского приюта «Орешек» в селе Татаново в Тамбовском районе прокуратура начала проводить проверку. Пожар произошел вчера, загорелась кровля пристройки здания, в котором проводились ремонтные работы. Пострадавших и жертв нет.
Тамбовское областное государственное казённое стационарное учреждение "Социальный приют для детей "Орешек" было создано в соответствии с постановлением администрации области от 27.07.2012. Фактически деятельность приюта началась в 1999 году.
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