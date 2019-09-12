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«Элеватор смерти» в Тамбове продали меньше чем за 1 млн. рублей
Сегодня, 07:43
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Посредством публичного предложения за 807 тыс. рублей был продан элеватор (здание накопительных емкостей) и земельный участок под ним по улице Кавалерийская, дом 17 в городе Тамбове, - сообщает «ПРАВО68». Первоначальная стоимость составляла почти 1,5 млн. рублей, но за такую цену, восьмиэтажное здание площадью 2 597 кв.м. и земельный участок площадью 1548 кв.м. никто не хотел покупать. Победителем конкурса был признан Джамалов Орхан Агил оглы.
Здание в Тамбове называют еще «элеватором смерти». Ранее именно это место подростки выбирали для того, чтобы свести счёты с жизнью.
Фото - lifetambov.ru
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