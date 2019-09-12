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Прокуратура занимается вопросом законности продажи земли, на которой должны были построить «Олимпийский» бассейн
Сегодня, 08:24
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В настоящее время прокуратура Ленинского района города Тамбова проводит дополнительную проверку по вопросу законности купли-продажи земельного участка, на котором должны были построить «Олимпийский» бассейн. Напомним, что большой земельный участок площадью 8 496 кв.м. продали физическому лицу в конце ноября 2016 года без проведения торгов за 3 млн. рублей и никакой «Олимпийский» бассейн не стали строить.
Проверка была инициирована депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым, по его мнению, сделка, как по стоимости, так и по процедуре вызывает много вопросов.
«Возведенный мини-бассейн, нужен был, чтобы провернуть сделку, под благовидным предлогом без торгов произвести отчуждение участка. Далее, взять и застроить территорию многоэтажными домами. Думаю, здесь вполне может прослеживаться коррупционная составляющая», - считает Артем Александров.
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