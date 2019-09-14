Стахановскими темпами почти построили храм в районе стадиона «Динамо» Комментариев: 0



«О да, у нас в Летке тоже вырубили яблони и поставили церковь- часовню. Интересно кто просил об этом?», - пишет Светлана Кондратьева.



«У нас в конституции написано что церковь отделена от государства. Так что законы на них не действуют», - пишет Максим.



Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в прокуратуру области с просьбой организовать проверку по вопросу законности строительных работ, а также дать оценку действиям (бездействию) органов власти, которые должны осуществлять строительный и земельный контроль.



«Я уважаю чувства верующих, но служители церкви, как и любые заинтересованные лица, должны соблюдать светские законы и уважать интересы других граждан, а не действовать нахрапом, прикрываясь верой людей», - считает Артем Александров.



Фото - Тамбовская Митрополия РПЦ Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение креста и купола в основание храма-часовни в районе стадиона «Динамо» в городе Тамбове. После заявлений о том, что строительные работы проводятся без получения разрешительных документов и земельного участка под объект капитального строительства, работы значительно ускорили. Ситуация со строительством религиозного объекта вызвала серьезный общественный резонанс.«О да, у нас в Летке тоже вырубили яблони и поставили церковь- часовню. Интересно кто просил об этом?», - пишет Светлана Кондратьева.«У нас в конституции написано что церковь отделена от государства. Так что законы на них не действуют», - пишет Максим.Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в прокуратуру области с просьбой организовать проверку по вопросу законности строительных работ, а также дать оценку действиям (бездействию) органов власти, которые должны осуществлять строительный и земельный контроль., - считает Артем Александров.Фото - Тамбовская Митрополия РПЦ



