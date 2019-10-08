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Молодая девушка из Тамбовской области пропала в Москве
Вчера, 08:52
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Следственные органы проводят проверку по факту исчезновения Калининой Светланы Сергеевны, 1996 года рождения, которая перестала выходить на связь с весны текущего года. Молодая девушка работала в Москве, до 20 мая 2019 года она периодически созванивалась со своей матерью, а после перестала отвечать на телефонные звонки. В настоящее время ее телефон не отвечает.
Если вы что-то знаете о месте нахождения девушки необходимо позвонить по телефону - 8 915 670 86 14.
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