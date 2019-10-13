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» » Грибники нашли тело молодой женщины в Пригородном лесу

Грибники нашли тело молодой женщины в Пригородном лесу

Сегодня, 08:02
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Грибники нашли тело молодой женщины в Пригородном лесу В нескольких километрах от ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» в Пригородном лесу в Тамбовском районе грибники нашли тело молодей женщины - Юлии Трикозовой, которая пропала 11 сентября. Она была пациентом диспансера.

С момента ее пропажи следственные органы пытались установить место нахождения женщины. В настоящее время известно, что признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.
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