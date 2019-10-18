В Рассказовской ЦРБ несколько месяцев не работает рентгеновский кабинет Комментариев: 0



«Больных направляют в рентгенкабинет детской больницы, который совершенно не приспособлен для массового приема пациентов, тем более с травмами и МГН, находится в другом районе, что вызывает массу неудобств и наносит вред здоровью граждан. Думаю, что выражу мнение многих граждан, вместе с которыми мне довелось проходить рентгеновское обследование, по направлению терапевта, 8 октября 2019г. и наше глубокое возмущение сложившейся ситуацией. Считаю эту ситуацию нарушением моих прав на качественное оказание медицинских услуг», - пишет губернатору Олег Макаров (пунктуация и орфография авторов сохранены).



По информации управления здравоохранения Тамбовской области в связи с выходом из строя рентгеновского аппарата в поликлинике, изменена маршрутизация для проведения исследований в других подразделениях: педиатрическом, хирургическом и терапевтическом корпусах. Организована электронная запись на рентгенологические исследования с указанием места и времени его проведения. В настоящее время проводятся закупочные процедуры на проведение ремонтных работ для восстановления работоспособности рентгеновского аппарата в поликлинике ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». Жители города Рассказово и района возмущены тем, что в Рассказовской поликлинике уже несколько месяцев не работает рентгеновский кабинет.«Больных направляют в рентгенкабинет детской больницы, который совершенно не приспособлен для массового приема пациентов, тем более с травмами и МГН, находится в другом районе, что вызывает массу неудобств и наносит вред здоровью граждан. Думаю, что выражу мнение многих граждан, вместе с которыми мне довелось проходить рентгеновское обследование, по направлению терапевта, 8 октября 2019г. и наше глубокое возмущение сложившейся ситуацией. Считаю эту ситуацию нарушением моих прав на качественное оказание медицинских услуг», - пишет губернатору Олег Макаров (пунктуация и орфография авторов сохранены).По информации управления здравоохранения Тамбовской области в связи с выходом из строя рентгеновского аппарата в поликлинике, изменена маршрутизация для проведения исследований в других подразделениях: педиатрическом, хирургическом и терапевтическом корпусах. Организована электронная запись на рентгенологические исследования с указанием места и времени его проведения. В настоящее время проводятся закупочные процедуры на проведение ремонтных работ для восстановления работоспособности рентгеновского аппарата в поликлинике ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ».



