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Жители Тамбова: «Прекращайте этот дурдом, хватит»

Сегодня, 11:55
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Жители Тамбова: «Прекращайте этот дурдом, хватит» С понедельника на отдельных маршрутах городского транспорта в Тамбове тестируют оплату проезда при входе, речь идет об автобусах, на маршрутах №1, 18, 44, 50, 55. Горожане эксперимент восприняли достаточно негативно.

«Хотелось бы выразить свой протест против вводимой системы входа через переднюю дверь. Это просто абсурд. Данная мера хороша, когда очень большое количество транспорта и при входе нет толпы пассажиров. Проехайте в часы пик по загруженным направлениям города и поймете, что это не выход. Безбилетники найдут способ проехать бесплатно. Хватит уже нововведений и издевательств над людьми. То одно то другое», - пишет губернатору Мария Николаевна (орфография-пунктуация и стиль автора сохранены)

«Остановите это безобразие. Народу в автобусе много, духота, пока все зайдут, и уже выходить нет сил. А как с колясками заходить? А если дождь, снег? Так что прекращайте этот дурдом, хватит», - заявляют другие горожане.

Особенно остро проблему на себе жители города ощущают по утрам, когда в автобусах образуются «пробки» и в вечернее время после окончания рабочего дня. С инициативой изменить систему оплаты проезда выступили представители ООО «Оператор транспортных систем».

По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова не нужно изобретать велосипед, например, в Москве пассажиры могут оплатить проезд с помощью банковской карты или транспортной карты во время поездки. «В салон автобуса можно попасть без препятствий через любую дверь и оплатить через валидаторы. Параллельно работают контролеры, которые перемещаются по маршрутам с приборами и могут проверить факт оплаты. Зачем создавать людям дополнительные проблемы?».
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