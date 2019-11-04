Жители Тамбова: «Прекращайте этот дурдом, хватит» Комментариев: 0



«Хотелось бы выразить свой протест против вводимой системы входа через переднюю дверь. Это просто абсурд. Данная мера хороша, когда очень большое количество транспорта и при входе нет толпы пассажиров. Проехайте в часы пик по загруженным направлениям города и поймете, что это не выход. Безбилетники найдут способ проехать бесплатно. Хватит уже нововведений и издевательств над людьми. То одно то другое», - пишет губернатору Мария Николаевна (орфография-пунктуация и стиль автора сохранены)



«Остановите это безобразие. Народу в автобусе много, духота, пока все зайдут, и уже выходить нет сил. А как с колясками заходить? А если дождь, снег? Так что прекращайте этот дурдом, хватит», - заявляют другие горожане.



Особенно остро проблему на себе жители города ощущают по утрам, когда в автобусах образуются «пробки» и в вечернее время после окончания рабочего дня. С инициативой изменить систему оплаты проезда выступили представители ООО «Оператор транспортных систем».



По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова не нужно изобретать велосипед, например, в Москве пассажиры могут оплатить проезд с помощью банковской карты или транспортной карты во время поездки. «В салон автобуса можно попасть без препятствий через любую дверь и оплатить через валидаторы. Параллельно работают контролеры, которые перемещаются по маршрутам с приборами и могут проверить факт оплаты. Зачем создавать людям дополнительные проблемы?». С понедельника на отдельных маршрутах городского транспорта в Тамбове тестируют оплату проезда при входе, речь идет об автобусах, на маршрутах №1, 18, 44, 50, 55. Горожане эксперимент восприняли достаточно негативно., - пишет губернатору Мария Николаевна (орфография-пунктуация и стиль автора сохранены), - заявляют другие горожане.Особенно остро проблему на себе жители города ощущают по утрам, когда в автобусах образуются «пробки» и в вечернее время после окончания рабочего дня. С инициативой изменить систему оплаты проезда выступили представители ООО «Оператор транспортных систем».По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова не нужно изобретать велосипед, например, в Москве пассажиры могут оплатить проезд с помощью банковской карты или транспортной карты во время поездки. «В салон автобуса можно попасть без препятствий через любую дверь и оплатить через валидаторы. Параллельно работают контролеры, которые перемещаются по маршрутам с приборами и могут проверить факт оплаты. Зачем создавать людям дополнительные проблемы?».



