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» » Дом Асеева освободили от «гробика»

Дом Асеева освободили от «гробика»

Сегодня, 07:34
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Дом Асеева освободили от «гробика» Сцену, расположенную перед входом усадьбы Асеева в Тамбове демонтируют. Решение было принято руководством учреждения.

«Итак, мы освобождаем особняк от сцены (гробик - как мы ее называем). Думаю, 2-3 мероприятия в год на этой сцене не оправдывают ее присутствия перед парадным входом. Кто не согласен - бросайте в меня камни», - заявила директор дома Асеева Лариса Булгакова.

Большинство горожан поддержали данную инициативу. Помимо этого на территории усадьбы скоро появятся зоны для активностей и лаунж-зоны.
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