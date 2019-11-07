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Дом Асеева освободили от «гробика»
Сегодня, 07:34
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Сцену, расположенную перед входом усадьбы Асеева в Тамбове демонтируют. Решение было принято руководством учреждения.
«Итак, мы освобождаем особняк от сцены (гробик - как мы ее называем). Думаю, 2-3 мероприятия в год на этой сцене не оправдывают ее присутствия перед парадным входом. Кто не согласен - бросайте в меня камни», - заявила директор дома Асеева Лариса Булгакова.
Большинство горожан поддержали данную инициативу. Помимо этого на территории усадьбы скоро появятся зоны для активностей и лаунж-зоны.
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