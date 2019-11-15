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Десятки лет люди живут на железнодорожной станции
Сегодня, 08:25
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Бывшие работники железной дороги станции Рада в Тамбовском районе десятки лет живут в прямом смысле на вокзале – в деревянном здании железнодорожной станции, - сообщает «ПРАВО68».
В здании станции Рада, 55 нет горячей воды, газа, удобств и канализации. На первом этаже есть помещения для сотрудников железной дороги, а другие приспособлены под жилье, в нескольких метрах проходит железка. Обращаясь в различные инстанции, они не получили государственного содействия, хотя некоторые живут здесь полвека. Вопрос как дальше жить остается открытым.
«Купаемся в тазах. Воду подогреваем, потому что здесь только холодная. Для стирки таскаем воду вёдрами. Удобств тоже нет, туалет на улице», - сообщают местные жители.
О расселении только говорят, и то – неофициально. Вопрос как дальше жить остается открытым.
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