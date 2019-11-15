Десятки лет люди живут на железнодорожной станции Комментариев: 0



В здании станции Рада, 55 нет горячей воды, газа, удобств и канализации. На первом этаже есть помещения для сотрудников железной дороги, а другие приспособлены под жилье, в нескольких метрах проходит железка. Обращаясь в различные инстанции, они не получили государственного содействия, хотя некоторые живут здесь полвека. Вопрос как дальше жить остается открытым.



«Купаемся в тазах. Воду подогреваем, потому что здесь только холодная. Для стирки таскаем воду вёдрами. Удобств тоже нет, туалет на улице», - сообщают местные жители.



О расселении только говорят, и то – неофициально. Вопрос как дальше жить остается открытым.









Бывшие работники железной дороги станции Рада в Тамбовском районе десятки лет живут в прямом смысле на вокзале – в деревянном здании железнодорожной станции, - сообщает « ПРАВО68 ».В здании станции Рада, 55 нет горячей воды, газа, удобств и канализации. На первом этаже есть помещения для сотрудников железной дороги, а другие приспособлены под жилье, в нескольких метрах проходит железка. Обращаясь в различные инстанции, они не получили государственного содействия, хотя некоторые живут здесь полвека. Вопрос как дальше жить остается открытым.- сообщают местные жители.О расселении только говорят, и то – неофициально. Вопрос как дальше жить остается открытым.



