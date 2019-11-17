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В Тамбове планируют создать арт-резиденцию «Гараж»
Вчера, 08:15
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В 2020 году в Тамбове планируют создать пространство для творческих молодых людей - арт-резиденцию «Гараж». В качестве основы будет использован ангар площадью более 1,3 тысячи кв.м.
В арт-резиденции будет располагаться театральная площадка, место для проведения репетиций, концертов, буфет, конференц-зал и выставочное пространство. Часть средств на реализацию проекта будет направлено из бюджета.
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