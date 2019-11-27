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Темп роста экономики Тамбовской области снизился в 7 раз
Сегодня, 09:52
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Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев в ходе встрече с журналистами рассказал об экономических достижениях Тамбовской области.
Оценивая уходящий год, Сергей Юхачёв отметил, что рост экономики Тамбовской области составит - 2%.
«В прошлом году мы были в пятёрке лидеров по темпам роста экономики, 14 % - это очень большой рост. На этот год мы планировали достичь темпа роста 2%», - заявил Сергей Юхачёв.
При этом не особо понятно, с чем связано значительное снижение темпа роста экономики. В тоже время область нарастила экспортный потенциал, количество предприятий - экспортеров выросло за год с 53 до 64.
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