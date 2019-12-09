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Через парковку гипермаркета «Магнит» оборудовали пешеходные дорожки
Сегодня, 08:40
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Через территорию парковки гипермаркета «Магнит» оборудовали пешеходные дорожки, установили ограждения и знаки. Сделано это было по просьбе местных жителей, которые жаловались на безопасность дорожного движения.
«Было невозможно нормально пройти, особенно мы боялись за своих детей, близких. Сегодня проблема решена, сделана хорошая дорожка», - рассказывает заявитель Алексей Январев.
Более того проживание в микрорайоне стало более комфортным - снизился шум под окнами многоэтажек.
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