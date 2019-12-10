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В Мичуринске построят путепровод протяженностью 386 метров
Сегодня, 07:49
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В городе Мичуринске построят путепровод протяженностью 386 метров, который пройдёт над железнодорожными путями из центра в северную часть наукаграда. Работу планируют провести в несколько этапов.
В целом общий участок дороги вместе с мостовым сооружением составит 2,31 километров. На масштабном объекте также будут построены необходимые коммуникации, в частности, водопропускные трубы.
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