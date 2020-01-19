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Здание бывшей гостиницы «Тамбов» внесено в реестр культурного наследия
Сегодня, 09:11
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Здание бывшей гостиницы «Тамбов» решением управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области внесено в реестр памятников истории и культуры. Объект принадлежит ООО «КомСтрой».
Ранее здание принадлежало городу Тамбову, но потом было принято решение его продать. Первоначально гостиницу купила фирма Джамала Шамояна за 88 млн рублей.
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