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В Тамбове откроют 17 цифровых избирательных участков
Сегодня, 09:58
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В Тамбовской области идет полномасштабная подготовка к единому дню голосования 13 сентября 2020 года. В этот день пройдут выборы главы администрации Тамбовской области, а также в органы местного самоуправления, в том числе в Тамбовскую городскую Думу. Ключевым новшеством будет открытие 20 цифровых избирательных участков, 17 из них расположатся в областном центре.
Благодаря нововведению граждане смогут в день голосования принять участие в выборах даже в том случае, если находятся в другом субъекте РФ.
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