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Дом по ул. Интернациональная, 56: крыша течёт, квартиры и подъезд приходится застилать плёнкой
Сегодня, 12:30
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Жильцы многоквартирного дома по ул. Интернациональная, 56 в городе Тамбове продолжаются добиваться от властей и управляющей компании решения вопроса с кровлей, они страдают от дождя в собственном подъезде и квартирах. Крыша течёт, квартиры и подъезд приходится застилать плёнкой.
После обращения местных жителей к депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову удалось привлечь внимание СМИ к данной проблеме, а также пришел ответ из управления государственного жилищного надзора на его депутатское обращение. По результатам внеплановой проверки выявлено, что кровельное покрытие достигло высокой степени износа и требует проведения капитального ремонта. При этом управляющая организация занимающаяся содержанием общего имущества дома обязана проводить аварийно-восстановительные работы. ООО «ЖК «ТИС» выдано предписание, провести обследование всей поверхности кровли и при выявлении нарушений принять меры по их устранению.
Параллельно продолжается решаться вопрос о проведении капитального ремонта кровли.
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