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Прокуратура потребовала решить проблему аварийного дома по ул. Буденного
Вчера, 08:49
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После обращения жителя дома №30/50А по ул. Буденного г. Тамбова прокуратура Советского района провела проверку по вопросу бездействия администрации Тамбова по решению проблемы расселения аварийного дома по вышеуказанному адресу.
Установлено, что постановлением администрации г. Тамбова от мая 2017 года указанный дом признан аварийным и подлежащими сносу. Срок для снова аварийного дома наступил еще в прошлом году.
Вопреки требованиям закона, решение об изъятии земельного участка под многоквартирным домом для муниципальных нужд, решение о выкупе каждого жилого помещения местной администрацией до настоящего времени не принято, чем ущемляются права собственников жилых помещений в данном доме.
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