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Жители Мичуринского района: «Все развалилось: ни света, ни медпункта, ни интернета, ни клуба»
Жители поселка Коминтерн Мичуринского района обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения. «Все развалилось: ни света, ни медпункта, ни интернета, ни клуба. Куда нам детей девать? Только в Мичуринск возить, не каждому это сподручно. Нам стыдно, что мы живем рядом с городом, как вы отчитываетесь – с наукоградом. А у нас никаких условий для детей нет»,
- пишут сельчане губернатору.
Поселок Коминтерн располагается в 7 км от города Мичуринска. Согласно ответу местной администрации в рамках федерального проекта по подключению к сети Интернет социально значимых объектов региона в 2020 году по технологии беспроводного широкополосного доступа (БШПД) будет подключён фельдшерско-акушерский пункт в пос. Коминтерн (по адресу: ул. Парковая, д. 6), а также установлен узел доступа для последующего использования при обеспечении доступа к сети Интернет физических и юридических лиц.
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Жители поселка Коминтерн Мичуринского района обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.
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