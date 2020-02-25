Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб

В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг

Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице

В здании бывшего кинотеатра «Родина» проводятся самовольные работы

В Тамбове жильцы по ул. Мичуринская, 185А борются с затоплением подвала

За взятку арестован директор Цнинского лесхоза

Тамбовчане не поддерживают предложение безвозмездно передать стадион «Спартак»

«Гражданский патруль» нашел новых виновных в загрязнении реки Студенец

Новые школы в Тамбове перешли на дистанционное обучение

Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!»

Евгений Матушкин про Тelegram: «Хочется пойти сразу руки пойти помыть с мылом»

Боевики в Сирии убили офицера, уроженца Тамбовской области

» » Чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности

Чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности

Вчера, 09:19
Комментариев: 0
Версия для печати
Чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств во время работ по щебенению дорог в городе Уварово. Как оказалось подрядная организация ООО «Благоустройство» выполнила работы по объемам значительно меньше, чем было указано в контракте, но предоставила документы на весь объем. В свою очередь администрацией города Уварово был подписан акт приемки выполненных работ.

При этом чиновники администрации ни в ходе расследования дела, ни после постановления судом обвинительного приговора, никаких мер, направленных на истребования у ООО «Благоустройство» незаконно полученных бюджетных денег не предпринимали.

По итогам проверки органы прокуратуры пришли к выводу, что чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности. В адрес главы города внесено соответствующее представление.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Три районных прокуратуры выявили нарушения в благоустройстве дворов Тамбова

6 миллионов рублей бюджетных средств похищено в ходе ремонта дороги в Жерде ...

У уваровских многоэтажек новые дорожки

По результатам проверки обращений жильцов дома №203 по ул. Мичуринской г.Та ...

При падении дерева никто не пострадал лишь по счастливой случайности

Рассказовская межрайонная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Команда Тамбовской области завоевала золото на чемпионате мира по спортивному туризму

Вчера, 09:29
0
Команда Тамбовской области во главе с начальником управления по физической культуре и спорту Михаилом Белоусовым (капитан сборной) впервые завоевала «золотые» медали на чемпионате мира по спортивному туризму.

Чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности

Вчера, 09:19
0
В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств во время работ по щебенению дорог в городе Уварово.

Внимание - ожидается резкое ухудшение погодных условий

25 февраля 2020
0
УГИБДД России по Тамбовской области предупреждает, что сегодня ночью ожидается снижение температуры.

С рабочим визитом прибыл председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ

25 февраля 2020
0
В ближайшие два дня в Тамбовской области будет работать председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.

Последний автобус из Тамбова в Мичуринск будет отправляться в 18.00

25 февраля 2020
0
С 1 марта будут по-новому курсировать автобусы из Тамбова в Мичуринск и наоборот.

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб

25 февраля 2020
0
Безнадзорные животные стали серьезной проблемой для жителей Тамбовской области. Большое количество обращений направляется в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе в адрес губернатора Александра Никитина.

Арсен Габуев: «У нас все хорошо»

24 февраля 2020
0
Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев в интервью изданию «Спорт-экспресс» заверил читателей, что финансовое состояние клуба не вызывает никаких опасений.

В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг

23 февраля 2020
0
Сегодня в Тамбове состоялся торжественный митинг посвященный Дню защитника Отечества. На Воздвиженском кладбище руководители города и Тамбовской области, военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память солдат, не вернувшихся с войны.

Росгвардейцы в Мичуринске обезвредили шоколадного вора

23 февраля 2020
0
В городе Мичуринске сотрудники Росгвардии задержали «шоколадного воришку», который попытался украсть из магазина аж семь шоколадных наборов.

Коммунисты Котовска встали на защиту единоросса

22 февраля 2020
0
Общественно-политическая ситуация в городе Котовске накаляется день ото дня. В защиту главы города Котовска Алексея Плахотникова от «тамбовской власти» встали отдельные представители местного отделения КПРФ, которые возмущены действиями партийного руководства, об этом говорится в их открытом письме

В Тамбове пройдет всероссийский турнир по тхэквондо

22 февраля 2020
0
23 февраля в Тамбове на базе спортивно-тренировочного центра пройдет всероссийский турнир по тхэквондо, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице

22 февраля 2020
0
Жителей посёлка Берёзка ул. 6-й километр могут выселить в любой момент, речь идет о 87 семьях, в настоящее время они проживают в ведомственном жилье Министерства обороны РФ. Сейчас поселок преимущественно состоит из бывших военнослужащих и рабочих, которые приехали сюда в 80-ые годы. Вчера в

Жители Мичуринского района: «Все развалилось: ни света, ни медпункта, ни интернета, ни клуба»

21 февраля 2020
0
Жители поселка Коминтерн Мичуринского района обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.

На «Чернозём-2020» приедет лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов

21 февраля 2020
0
Организаторы «Чернозём-2020» анонсировали нового участка рок-фестиваля - лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова.

В ТГУ им. Г.Р. Державина можно будет получить офицерские звания

21 февраля 2020
0
В Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина на базе Института военного образования объявлен набор студентов, которые смогут получить офицерские звания.

Диалога не получилось - глава города Котовска покинул встречу с населением

20 февраля 2020
0
19 февраля во Дворце культуры города Котовска, по приглашению местной администрации, прошла встреча председателя комитета по местному самоуправлению Тамбовской областной Думы Андрея Жидкова с жителями города.

О ситуации в Рассказово: «Собаки крупные, могут насмерть загрызть»

20 февраля 2020
0
В Тамбовской области складывается сложная ситуация с отловом безнадзорных животных, количество которых растёт в «геометрической прогрессии». Например, в пос. Строитель Тамбовского района по сообщению местных жителей, стаи животных уже кидаются на людей.

Застройщика обязали заплатить 1 млн рублей за не построенный дом

20 февраля 2020
0
Суд встал на сторону семьи в споре с застройщиком, который должен был построить на земельном участке частный дом.

Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020»

19 февраля 2020
0
На международной выставке «Продэкспо» пшенично-ржаной «Яблочный» хлеб, который изготавливается мичуринским предприятием «Агропищепром» получил золотую медаль в номинации «Лучший продукт-2020».

В Тамбовской области сложная ситуация с аварийностью на дорогах

19 февраля 2020
0
В администрации Тамбовской области прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Ключевой вопрос, который волновал участников заседания рост количества пострадавших в результате ДТП.

В здании бывшего кинотеатра «Родина» проводятся самовольные работы

19 февраля 2020
0
Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области возбуждено дело по ст. 7.14 КоАП РФ – проведение работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, умвд, юрий жирков

Показать все теги