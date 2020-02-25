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Чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности
Вчера, 09:19
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В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств во время работ по щебенению дорог в городе Уварово. Как оказалось подрядная организация ООО «Благоустройство» выполнила работы по объемам значительно меньше, чем было указано в контракте, но предоставила документы на весь объем. В свою очередь администрацией города Уварово был подписан акт приемки выполненных работ.
При этом чиновники администрации ни в ходе расследования дела, ни после постановления судом обвинительного приговора, никаких мер, направленных на истребования у ООО «Благоустройство» незаконно полученных бюджетных денег не предпринимали.
По итогам проверки органы прокуратуры пришли к выводу, что чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности. В адрес главы города внесено соответствующее представление.
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