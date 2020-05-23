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В разгар пандемии продолжается оптимизация медучреждений
23 мая 2020
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял решение реорганизовать шестую поликлинику и третью городскую клиническую больницу. Объединение произойдёт на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Тамбова».
По информации администрации области решение принято в целях повышения качества и доступности медицинской помощи жителям города Тамбова. Несмотря на заверения властей, вполне возможно сокращение медицинского персонала, прежде всего, в поликлинике, которая всегда была при городской клинической больнице № 3 Тамбова.
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