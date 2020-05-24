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Восьмая смерть от последствий коронавирусной инфекции в Тамбовской области
24 мая 2020
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Умер очередной больной коронавирусной инфекцией. Женщина 64 лет, жительница г. Тамбова, страдающая гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, ожирением IV cт., на 7 день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Несмотря на проводимое интенсивное лечение, смерть наступила на 5 день с момента госпитализации.
По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19, развившаяся на фоне ожирения IVст., ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких.
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