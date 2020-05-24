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84 многоквартирных дома без горячей воды на четыре дня
24 мая 2020
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В разгар эпидемии коронавируса в Тамбове продолжаются гидравлические испытания на инженерных сетях. На тепломагистрали № 3 и ряде теплопунктах проведут профилактические работы, из-за чего на четыре дня с 25 мая жильцы 84 многоквартирных домов в областном центре останутся без горячей воды.
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