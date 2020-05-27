Депутаты хотят лишить почетного звания Геннадия Берстенева Комментариев: 0



Кроме того, проектом решения предусматривается, что лицо, награжденное муниципальной наградой и являющееся депутатом Тамбовской городской Думы, может быть лишено звания в связи с нарушением им Правил депутатской этики.



Прежде всего, внесение проекта было продиктовано ситуацией вокруг депутата, почетного гражданина Геннадия Берстенева, который должен был в 2017 году построить дом по ул. Коммунальная, 46, но так и не исполнил своих обязательств перед дольщиками.



«Я, как депутат, ошибся, голосуя за присвоение звания почетного гражданина Берстнёву и я хочу иметь возможность исправить свою ошибку», — заявил на заседании депутат Алексей Власкин. Вчера состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы. Депутаты приняли решение внести изменения в положение о наградах. Вносимые корректировки предусматривают, что лицо, награжденное муниципальной наградой, может лишиться ее, в случае признания его виновным в совершении преступления по решению суда. Вместе с этим прекращаются соответствующие выплаты, льготы и преимущества со дня вступления в силу соответствующего решения.Кроме того, проектом решения предусматривается, что лицо, награжденное муниципальной наградой и являющееся депутатом Тамбовской городской Думы, может быть лишено звания в связи с нарушением им Правил депутатской этики.Прежде всего, внесение проекта было продиктовано ситуацией вокруг депутата, почетного гражданина Геннадия Берстенева, который должен был в 2017 году построить дом по ул. Коммунальная, 46, но так и не исполнил своих обязательств перед дольщиками., — заявил на заседании депутат Алексей Власкин.



