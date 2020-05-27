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В Мичуринском районе пропал подросток
Вчера, 09:20
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В Мичуринском районе пропал 17-летний подросток, который ушел из общежития 25 мая и так и не вернулся. По словам друзей молодого человека, он собирался уехать к знакомым в Тамбов.
Приметы пропавшего: на вид 17-19 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Все кто обладает какой-либо информацией необходимо обратиться в правоохранительные органы.
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