Проблему с платежками «ТКС» пообещали решить до 19 июня 0 Некорректные платежные документы, которые с марта месяца выставляет АО «ТКС» (Водоканал) некоторым потребителям города Тамбова, стали темой обсуждения на очередном заседании Тамбовской городской Думы.

Тамбовская область бьет рекорды по экспорту 0 По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, по итогам первого квартала 2020 года в регионе достигнут наибольший результат по объемам экспорта продовольственных товаров – в денежном выражении почти 89 миллионов долларов (январь-март 2019 года – 34,7 миллиона долларов).

В Мичуринском районе пропал подросток 0 В Мичуринском районе пропал 17-летний подросток, который ушел из общежития 25 мая и так и не вернулся.

Депутаты хотят лишить почетного звания Геннадия Берстенева 0 Вчера состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы. Депутаты приняли решение внести изменения в положение о наградах.

Филармонию в Тамбове могут выставить на торги 0 В настоящее время в арбитражном суде Тамбовской области рассматривается дело по иску ПАО Сбербанк, который потребовал обратить взыскание на предмет залога по договору ипотеки, заключенному областью и кредитным учреждением в апреле 2014 года.

В прокуратуру направлен запрос об уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой» 0 Сетевое издание «ПРАВО68» направило запрос в прокуратуру Тамбовской области насчёт предпринимательской деятельности Дмитрия Кривенко, бывшего руководителя ООО «Инждорстрой».

В сельскохозяйственной отрасли было создано свыше 5200 рабочих мест 0 За последние годы в сельскохозяйственной отрасли Тамбовской области было создано 5200 рабочих мест. Ежегодно в АПК инвестируется порядка 30 миллиардов рублей.

В Тамбовской области появится день профсоюзного работника 0 Члены комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики областной Думы приняли решение ежегодно отмечать 24 октября День профсоюзного работника и профсоюзного активиста Тамбовской области.

Суд отменил домашний арест Сергею Иванову 0 Тамбовский облсуд отменил решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста бывшему заместителю главы администрации области Сергею Иванову.

Александр Никитин: «Тамбовщина крепнет, растет, развивается» 0 5 лет назад Президент РФ В.В. Путин назначил исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В Тамбове временно отключат электроснабжение на нескольких улицах 0 Сегодня в Тамбове на ряде улиц отключат электроснабжение это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

84 многоквартирных дома без горячей воды на четыре дня 0 В разгар эпидемии коронавируса в Тамбове продолжаются гидравлические испытания на инженерных сетях.

На сайте предварительного голосования зарегистрировалось более 13 тысяч тамбовчан 0 На данный момент на сайте PG.ER.RU зарегистрировано более 13 тысяч тамбовчан - участников предварительного голосования в Тамбовскую городскую Думу.

Высокопоставленного чиновника из Мичуринска отправили под домашний арест 0 Заместитель главы администрации города Мичуринска Марина Самылина по решению суда отправлена под домашний арест.

В Рассказово продолжается реконструкция канализационного коллектора 0 В городе Рассказово продолжается масштабная реконструкция канализационного коллектора на улице Пролетарская, уже проложено более 1 километра новых сетей.

В разгар пандемии продолжается оптимизация медучреждений 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял решение реорганизовать шестую поликлинику и третью городскую клиническую больницу. Объединение произойдёт на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Тамбова».

Жильцы дома на Клубной в Рассказово об угрозах: «Нас сжечь готовы!» 0 В бывшем общежитии на ул. Клубная в городе Рассказово, который превратили в обсерватор проживают 137 человек, 64 из которых — дети. Ранее в жилом доме у нескольких человек был выявлен коронавирус.

В Тамбовской области складывается сложная ситуация с коронавирусом 0 В нашем регионе зафиксирована очередная смерть от коронавируса. Мужчина 36 лет, страдающий гипертонической болезнью, ожирением, житель Жердевского района, госпитализирован на 12 день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой двухсторонней пневмонии.

Жителей многоквартирного дома в Рассказово изолировали на две недели 0 В городе Рассказово общежитие на ул. Клубной превратили в обсерватор: на две недели выход из здания и вход в него запрещены.