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В Мичуринске за 1,4 млрд рублей построят путепровод
Сегодня, 09:40
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ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключил контракт с ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» на строительство путепровода, который соединит центр города Мичуринска с микрорайоном Кочетовка. Стоимость проекта - 1,4 млрд рублей.
Общая длина дороги вместе с путепроводом составит более 2 км, работы планируют завершить в 2023 году.
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