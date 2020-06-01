Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается Комментариев: 0



Пока уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается, окончательного решения по нему ещё не принято. В этой связи данные предварительного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 161 УПК РФ.



Напомним, что между администрацией района (заказчик) и ООО «Инждорстрой» (подрядчик) заключены муниципальные контракты на ремонт автодорог по ул. Молодежной и Октябрьской р.п. Знаменка. В апреле 2014 года составлены и подписаны должностными лицами подрядчика ООО «Инждорстрой» и осуществлявшим строительный контроль КПТО «Капиталстрой» акты о приёмке выполненных работ сметной стоимостью 4,9 млн. рублей.



Вместе с тем, прокурорской проверкой установлено, что указанные в актах виды работ выполнены частично и в незначительном объеме, что указывает на наличие в действиях лиц, предоставивших в администрацию района фиктивные акты выполненных работ на сумму более 1 млн. рублей по каждому муниципальному контракту, признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).



Прокуратура Тамбовской области ответила на запрос издания «ПРАВО68» об уголовном деле по ремонту дорог в Знаменском районе.Пока уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается, окончательного решения по нему ещё не принято. В этой связи данные предварительного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 161 УПК РФ.Напомним, что между администрацией района (заказчик) и ООО «Инждорстрой» (подрядчик) заключены муниципальные контракты на ремонт автодорог по ул. Молодежной и Октябрьской р.п. Знаменка. В апреле 2014 года составлены и подписаны должностными лицами подрядчика ООО «Инждорстрой» и осуществлявшим строительный контроль КПТО «Капиталстрой» акты о приёмке выполненных работ сметной стоимостью 4,9 млн. рублей.Вместе с тем, прокурорской проверкой установлено, что указанные в актах виды работ выполнены частично и в незначительном объеме, что указывает на наличие в действиях лиц, предоставивших в администрацию района фиктивные акты выполненных работ на сумму более 1 млн. рублей по каждому муниципальному контракту, признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).



