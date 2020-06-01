Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Александр Никитин заявил о готовности идти на выборы

Подведены итоги предварительного голосования по выборам в гордуму

Авария в системе водоснабжения могла стать причиной массовых отправлений

В Тамбовской области продлен режим повышенной готовности

В прокуратуру направлен запрос об уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой»

Александр Никитин: «Тамбовщина крепнет, растет, развивается»

Шестая жертва коронавируса

Продлены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса

Жителей области обязали носить маски при любом выходе на улицу

Тамбов могут присоединить к Воронежской области?

С днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне

В Тамбовской области заболели более 1 тысячи человек

» » Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается

Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается

Сегодня, 12:04
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Тамбовской области ответила на запрос издания «ПРАВО68» об уголовном деле по ремонту дорог в Знаменском районе.

Пока уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается, окончательного решения по нему ещё не принято. В этой связи данные предварительного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 161 УПК РФ.

Напомним, что между администрацией района (заказчик) и ООО «Инждорстрой» (подрядчик) заключены муниципальные контракты на ремонт автодорог по ул. Молодежной и Октябрьской р.п. Знаменка. В апреле 2014 года составлены и подписаны должностными лицами подрядчика ООО «Инждорстрой» и осуществлявшим строительный контроль КПТО «Капиталстрой» акты о приёмке выполненных работ сметной стоимостью 4,9 млн. рублей.

Вместе с тем, прокурорской проверкой установлено, что указанные в актах виды работ выполнены частично и в незначительном объеме, что указывает на наличие в действиях лиц, предоставивших в администрацию района фиктивные акты выполненных работ на сумму более 1 млн. рублей по каждому муниципальному контракту, признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).

Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В прокуратуру направлен запрос об уголовном деле в отношении ООО «Инждорстр ...

6 миллионов рублей бюджетных средств похищено в ходе ремонта дороги в Жерде ...

Подрядчик должен нести ответственность за несвоевременное выполнение муници ...

При благоустройстве стадиона «Спартак» выявлены нарушения

Рассказовская межрайонная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела ...

Руководитель подрядной организации "прикарманил" около 3 миллионов бюдже ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается

Сегодня, 12:04
0
Прокуратура Тамбовской области ответила на запрос издания «ПРАВО68» об уголовном деле по ремонту дорог в Знаменском районе.

Бесконтактный прием заявлений на предоставление мер социальной поддержки

Сегодня, 10:22
0
Для исключения массового скопления людей в учреждения социальной защиты приняты дополнительные меры по организации предоставления мер социальной поддержки.

Дорожник скрыл от государства налогов на 18 млн рублей

Сегодня, 10:16
0
Следственные органы добились погашения задолженности по налогам от руководителя дорожной организации, который занимается производством асфальтовых смесей, он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налога).

Александр Никитин заявил о готовности идти на выборы

Сегодня, 10:02
0
Вчера во время рабочей встречи с Президентом РФ глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Владислав Федоров поборется за должность губернатора Тамбовской области

Вчера, 23:59
0
Третьим претендентом на должность главы администрации Тамбовской области стал политолог Владислав Федоров. Выборы состоятся 13 сентября 2020 года. Во вторник, 2 июня, президент Владимир Путин поддержал выдвижение Александра Никитина на выборы главы Тамбовской области.

Ветераны Афганской войны провели акцию «Поздравляю!»

Вчера, 15:17
0
Ветераны Афганской войны в честь 75-летия Великой Победы, провели акцию «Поздравляю!» - посетили ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Подведены итоги предварительного голосования по выборам в гордуму

Вчера, 11:53
0
Сегодня состоялось заседание организационного комитета предварительного голосования в Тамбовскую городскую Думу партии «Единая Россия».

Питьевая вода в микрорайоне «ТЭЦ» не соответствует микробиологическим показателям

Вчера, 11:00
0
В Управление Роспотребнадзора поступили многочисленные обращения граждан, проживающих в д. Красненькая, с. Донское Тамбовского района, г. Тамбове микрорайон «ТЭЦ» на не неудовлетворительное качество питьевой воды.

В Рассказово заболеваемость COVID–19 в 2,5 раза превышает областные показатели

Вчера, 09:57
0
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области приняло решение о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер ограничительного характера на территории города Рассказово.

6% приняло участие в предварительном голосовании «Единой России»

1 июня 2020
0
Завершилось электронное предварительное голосование «Единой России» по выборам в Тамбовскую городскую Думу.

В Мичуринске повсеместно ремонтируют тротуары

1 июня 2020
0
В Мичуринске в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Тамбовской области» подрядная организация приступила к ремонту пешеходных тротуаров на улице Советская.

Жителей области ждет похолодание

1 июня 2020
0
Последние полгода погода в России преподносит один сюрприз за другим. Метеорологи предупреждают, что погода в Тамбовской области в самом начале лета 2020 будет - прохладной.

В Тамбовском районе убили бизнесмена

31 мая 2020
0
В ночь на 31 мая в кафе села Красносвободное в Тамбовском районе был убит предприниматель.

Авария в системе водоснабжения могла стать причиной массовых отправлений

31 мая 2020
0
Жители города Тамбова и деревни Красненькая Тамбовского района возмущены последствиями аварии в системе водоснабжения в микрорайоне ТЭЦ. По словам местных жителей, происшествие могло привести к массовому заражению кишечной инфекцией.

Электронную подпись можно приобрести в кадастровой палате

31 мая 2020
0
Электронная подпись помогает получить многие государственные услуги в онлайн режиме, в том числе и услуги Росреестра. Заявления, заверенные электронной подписью, принимают и при поступлении в вуз.

Десятой жертвой вируса стал 56-летний житель Инжавинского района

31 мая 2020
0
В Тамбовской области умер ещё один пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина 56-лет вернулся из Москвы, лечился самостоятельно в течение недели.

Закон по «наливайкам» будет принят осенью

30 мая 2020
0
Региональный закон регулирующий деятельность заведений, которые реализуют алкогольную продукцию и находящихся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории будет принят областной Думой осенью.

Тамбовских писателей приглашают на «Чеховскую осень-2020»

30 мая 2020
0
Тамбовских писателей приглашают принять участие в ежегодном международном фестивале «Чеховская осень-2020», который состоится с 21 по 24 октября в Ялте.

В Тамбовской области продлен режим повышенной готовности

30 мая 2020
0
Глава администрации региона принял постановление о продлении режима повышенной готовности до 7 июня, но есть ряд послаблений.

В Мичуринске за 1,4 млрд рублей построят путепровод

29 мая 2020
0
ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключил контракт с ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» на строительство путепровода, который соединит центр города Мичуринска с микрорайоном Кочетовка.

Снят запрет на проведение заседаний руководящих органов партий

29 мая 2020
0
В Тамбовской области снят запрет на проведение заседаний руководящих органов политических партий, их региональных и других структурных подразделений.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги