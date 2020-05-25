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В прокуратуру направлен запрос об уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой»

Сегодня, 16:48
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В прокуратуру направлен запрос об уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой» Сетевое издание «ПРАВО68» направило запрос в прокуратуру Тамбовской области насчёт предпринимательской деятельности Дмитрия Кривенко, бывшего руководителя ООО «Инждорстрой».

ООО «Инждорстрой» выступало подрядчиком по ремонту дорог в Знаменском районе.

Как установлено, между администрацией района (заказчик) и ООО «Инждорстрой» (подрядчик) заключены муниципальные контракты на ре-монт автодорог по ул. Молодежной и Октябрьской р.п. Знаменка. В ап-реле 2014 года составлены и подписаны должностными лицами подрядчика ООО «Инждорстрой» и осуществлявшим строительный контроль КПТО «Капиталстрой» акты о приёмке выполненных работ сметной стоимостью 4,9 млн. рублей.

Вместе с тем, прокурорской проверкой установлено, что указанные в актах виды работ выполнены частично и в незначительном объеме, что указывает на наличие в действиях лиц, предоставивших в администрацию района фиктивные акты выполненных работ на сумму более 1 млн. рублей по каждому муниципальному контракту, признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).

Портал «ПРАВО68» запросил информацию о том, кто из должностных лиц предприятия подписывал спорные документы, являлся ли Дмитрий Кривенко участником преступления и был ли его допрос. Также издание попросило сведения о возмещении причинённого ущерба администрации и ходе расследования по уголовным делам в настоящее время.

Дмитрий Кривенко известен в нашем регионе тем, что несколько его строительных фирм были объявлены банкротами, из-за этого контрагенты, в том числе некоторые тамбовские дорожные организации – оказались в долговой яме. В 2019 году местные предприниматели создали «Ассоциацию в защиту пострадавших предпринимателей» (руководитель – Владимир Гаврилов).

После ряда публикаций о деятельности строительных фирм Дмитрия Кривенко, он подал в суд на издание «Тамбов-Информ», якобы журналисты опорочили его деловую репутацию.
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В прокуратуру направлен запрос об уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой»

Сегодня, 16:48
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Сетевое издание «ПРАВО68» направило запрос в прокуратуру Тамбовской области насчёт предпринимательской деятельности Дмитрия Кривенко, бывшего руководителя ООО «Инждорстрой».

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