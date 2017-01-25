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День донора в Котовске объединил 80 человек
Вчера, 10:39
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В разных городах и районах Тамбовской области регулярно проходят донорские акции. Последняя из них состоялась 24 января в Котовске. Мобильный пункт заготовки крови работал на базе городской больницы.
Самыми активными участниками Дня донора стали медицинские работники, муниципальные служащие и трудовые коллективы местных предприятий. В общей сложности, кровь для тяжелобольных людей сдали 80 человек.
Как отметили в региональной администрации, Тамбовская область является одним из лидеров донорского движения в Центральном Федеральном округе. Каждый год на Тамбовщине проводится порядка 70 массовых донорских акций. Многие доноры имеют почетные награды и звания. Организатором акции выступает областная станция переливания крови.
Фото администрации Тамбовской области.
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