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Ветераны боевых действий приняли участие в параде
14 мая 2019
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Спустя 20 лет ветеранские организации Тамбовской области приняли участие в параде в день Победы в городе Тамбове. «В состав парадного расчета войск Тамбовского территориального гарнизона была включена парадная коробка ветеранов, состоящая из 54-х человек. Ветеранам, которые участвовали в Параде Победы было приятно и радостно от того, что про них вспомнили, их не забыли», - прокомментировали LifeTambov.ru в Союзе десантников Тамбовской области.
Инициаторами участия ветеранов в параде в день Победы выступили общественные организации, сенатор от Тамбовской области А.В. Кондратьев, идею поддержал глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин. На следующий год планируется включить в состав парадного расчёта уже две ветеранские коробки и приобрести для участников военную форму одежды.
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