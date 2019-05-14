Ветераны боевых действий приняли участие в параде

В Тамбовской области растет число микрозаймов 0 За 2018 год микрофинансовыми организациями Тамбовской области было заключено на 29% больше договоров на общую сумму 809,7 млн рублей. Годом ранее – на 626,2 млн, сообщает Банк России.

Жители Инжавино жалуются на стоимость проезда до Тамбова 0 Жительница Инжавинского района Елена Жмырёва сообщила о повышении стоимости проезда с 250 до 300 рублей из Инжавино в Тамбов.

Светлана Калинина: «Мы увидели воркауты, на которых просто можно получить увечья» 0 В Сочи проходит медиафорум независимых СМИ «Правда и справедливость», участниками стали более 500 человек, мероприятие проводит Общероссийский народный фронт.

В Ржаксе из кранов течет не вода, а глина с землей 0 Жительница Ржаксы Галина Трушина сообщила о вопиющей ситуации с водоснабжением поселка. Информация опубликована на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина.

Стоимость билета на 70 внутриобластных маршрутах вырастет на 15-19% 0 В Тамбовской области до конца мая произойдет поэтапное повышение стоимости проезда на общественном транспорте на 70 внутриобластных маршрутах, размер платы вырастет на 15-19%.

С 3 июня в Тамбовской области прекратится аналоговое вещание 0 3 июня 2019 года в Тамбовской области будет отключено аналоговое вещание на телевидение.

В Моршанске из ДОСААФ украли 500 кг металла 0 В Моршанске с территории автодрома автомобильной школы ДОСААФ украли около пятисот килограммов лома черного металла.

Мощи Матроны пробудут в Тамбове до 26 мая 0 С 13 по 26 мая в Тамбове пробудут мощи святой Матроны Московской. Верующие могут прикоснуться к мощам в Спасо-Преображенском соборе Тамбова.

Архитектурное надругательство над центром Тамбова? 0 Сегодня стали известны планы по строительству в Сквере имени Зои Космодемьянской «памятника героям всех времен». Неизвестный автор конкурсного проекта предлагает построить в центре Тамбова кремлевскую стену.

«Рязанское дело» и «Бессмертный полк» в Тамбове 0 В далеком 1959 году руководство Рязанской области вредительскими методами обеспечило трехгодовой план по производству мяса. Эта история напоминает приписки в «Бессмертном полку» в Тамбове.

Африканский футбольный ветеран может прийти в ФК «Тамбов» 0 Шесть африканских игроков и 36-летний полузащитник Яя Туре могут перейти в ФК «Тамбов».

Школьник на велосипеде пострадал в ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 14 мая на улице Советской мальчик 2007 года рождения, управляя велосипедом, выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и столкнулся с TOYOTA HILUX.

У тамбовского предпринимателя похитили 97 тонн зерна 0 Жители Республики Дагестан подозреваются в хищении почти 97 тонн зерна у предпринимателя из Сосновского района Тамбовской области.

Под видом памятника в Тамбове хотят возвести «тамбовский кремль» 0 На сайте администрации города Тамбова опубликован проект памятника по увековечиванию памяти тамбовчан-героев в сквере им.З.Космодемьянской по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 87А.

Тамбовский «Пигмент» выпустил 3,2 млн тонн продукции 0 К 70-летнему юбилею тамбовское ПАО «Пигмент» – одно из крупнейших предприятий на российском рынке химической продукции – перешагнуло еще один производственный рубеж – 3,2 млн тонн.

Возле могилы Мичурина вырублены старые деревья 0 В Мичуринске разгорается скандал вокруг могилы селекционера Ивана Мичурина. Возле могилы Мичурина вырублены экспериментальные деревья и планируют построить спортивную площадку.

Александр Никитин на 34 месте в общем рейтинге глав регионов 0 Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование, посвященное оценке деятельности руководителей субъектов Российской Федерации.

Ветераны боевых действий приняли участие в параде 0 Спустя 20 лет ветеранские организации Тамбовской области приняли участие в параде в день Победы в городе Тамбове.

Глава Тамбовского района владеет квартирой в Чехии 0 Опубликованы сведения о доходах работников администрации Тамбовского района Тамбовской области.

В Тамбовской области построят крупнейшую в России теплицу 0 После завершения строительства тепличного комплекса в Мичуринском районе он станет крупнейшим в России тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта.