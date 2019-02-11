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Велосипедист чудом выжил после столкновения с автобусом
Сегодня, 15:58
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В 12 февраля в Уваровском районе водитель автобуса ПАЗ сбил велосипедиста, мужчину 1971 года рождения, управляющего велосипедом "Стелс" и движущегося в попутном направлении. ГИБДД сообщает, что в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы головы и плеча и для оказания медицинской помощи был доставлен в «Уваровскую ЦРБ».
В тот же день в Тамбове 12 на улице Киквидзе водитель «PEUGEOT BOXER» на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102» под управлением женщины 1990 года рождения, которая остановилась в крайней правой полосе перед знаком "Стоп-линия" при запрещающем сигнале светофора. Женщина с телесными повреждениями была доставлена во вторую городскую больницу.
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