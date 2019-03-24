|
В Тамбове пожилая женщина пострадала в ДТП на Мичуринской
Сегодня, 10:01
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове вечером 25 марта на улице Мичуринской в районе дома №136 города водитель автомобиля «Hyundai Accent», женщина 1983 года рождения, сбила женщину 1948 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
Сотрудники ДПС 25 марта отстранили от управления 13 нетрезвых водителей и 7 граждан, управлявших транспортными средствами без прав, оформлено 16 ДТП с материальным ущербом.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.