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В Знаменском районе в ДТП погибли два человека
Сегодня, 10:40
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В Знаменском районе 9 апреля водитель автомобиля ВАЗ-21074 по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Пассажиры автомобиля ВАЗ-21074, мужчины 1995 и 1985 годов рождения, с многочисленными травмами были госпитализированы во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
Как сообщает ГИБДД, зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 7 получили ранения.
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