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Тамбовские мертвые души должны платить за мусор

Вчера, 15:34
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Тамбовские мертвые души должны платить за мусор
Бизнесмены изобретают разные способы получения прибыли. Александр Иванович Чичиков покупал мертвые души, чтобы потом заложить их в опекунский совет и получить за них деньги. Герою Гоголя решили подражать в Тамбовской области. АО «Тамбовская сетевая компания», являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области, начисляла умершим жителям Никифоровского района плату за вывоз мусора.

Прокуратура Никифоровского района провела проверку по обращению жителей района, по вопросу нарушения законодательства при оказании услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. «ТСК» не опубликовала извещение потенциальных потребителей о необходимости заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами опубликовано не было. Соответственно, потенциальные получатели услуги по обращению с ТКО не были уведомлены о необходимости заключения таких договоров. Иные способы информирования так же не использовались.

Фактически АО «Тамбовская сетевая компания» оказывает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории р.п. Дмитриевка в отсутствие соответствующих договоров с собственниками ТКО, что не позволяет организовать точный учет лиц, которым она предоставляется. Как следствие, имеют место обоснованные жалобы со стороны жителей р.п. Дмитриевка в связи с начислением платы за вывоз мусора умершим лицам. По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес исполнительного директора АО «Тамбовская сетевая компания, в котором потребовала принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства.
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