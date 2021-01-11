В прокуратуре состоялось торжественное мероприятие Комментариев: 0



Принявшие в торжественном мероприятии глава администрации области Никитин А.В., председатель Тамбовской областной Думы Матушкин Е.А., Главный федеральный инспектор по Тамбовской области Пригорнев В.Б. тепло поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником.



От лица ИА «Тамбов-информ» желаем сотрудникам прокуратуры успехов в нелегкой, но очень нужной государству и обществу службе, здоровья, счастья и всего самого доброго!



Стоит отметить, что совсем недавно прокуратуру Тамбовской области возглавил Александр Гулягин. Жители области, представители общественности, ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей возлагают большие надежды на нового прокурора, в том числе по делу Дмитрия Кривенко.



Напомним, что ранее правоохранительные органы усмотрели в действиях дорожной организации ООО «Инждорстрой», которое было связано с Дмитрием Кривенко, признаки преступления, предусмотренного по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»). ООО «Инждорстрой» подало в администрацию Знаменского района фиктивные акты выполненных работ (по каждому контракту – более 1 миллиона рублей). По факту дорожный ремонт был выполнены незначительно или частично.



По словам представителей ассоциации в 2020 году уголовное дело прекратили, однако прокурор области отменил это решение. Общественники надеются, что дело будет доведено до логического конца и виновных лиц привлекут к ответственности. Сегодня, 12 января, в России профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. В 1722 году в этот день указом российского императора Петра Великого при правительствующем Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров.Принявшие в торжественном мероприятии глава администрации области Никитин А.В., председатель Тамбовской областной Думы Матушкин Е.А., Главный федеральный инспектор по Тамбовской области Пригорнев В.Б. тепло поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником.От лица ИА «Тамбов-информ» желаем сотрудникам прокуратуры успехов в нелегкой, но очень нужной государству и обществу службе, здоровья, счастья и всего самого доброго!Стоит отметить, что совсем недавно прокуратуру Тамбовской области возглавил Александр Гулягин. Жители области, представители общественности, ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей возлагают большие надежды на нового прокурора, в том числе по делу Дмитрия Кривенко.Напомним, что ранее правоохранительные органы усмотрели в действиях дорожной организации ООО «Инждорстрой», которое было связано с Дмитрием Кривенко, признаки преступления, предусмотренного по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»). ООО «Инждорстрой» подало в администрацию Знаменского района фиктивные акты выполненных работ (по каждому контракту – более 1 миллиона рублей). По факту дорожный ремонт был выполнены незначительно или частично.По словам представителей ассоциации в 2020 году уголовное дело прекратили, однако прокурор области отменил это решение. Общественники надеются, что дело будет доведено до логического конца и виновных лиц привлекут к ответственности.



