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Акции протеста не сказались на «акциях» губернатора
Сегодня, 10:16
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И вновь эксперты канала «ПолитБрокер» отмечают стабильность политических акций Александра Никитина на виртуальной бирже губернаторов. В число заслуг уже местные эксперты отмечают, что накануне Дня студенческих отрядов Александр Никитин встретился с их представителями и ответил на их вопросы.
Кроме того, Александр Никитин провёл выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования в регионе 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова.
В тоже время стоит отметить, что в феврале на «народном сходе» в городе Тамбове участники акции потребовали отставки Александра Никитина и проведения досрочных выборов.
Фото: Алексей Бучнев
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