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«Акции» Александра Никитина демонстрируют стабильность
Сегодня, 09:51
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На «бирже губернаторов» политические акции Александра Никитина демонстрируют стабильность.
По мнению экспертов, устойчивые позиции главы администрации области связаны с тем, что новогодние праздники прошли без происшествий, началась вакцинация от коронавируса, на прошлой неделе прошла большая пресс-конференция Александра Никитина.
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