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Жители Котовска выступили против главы города
Сегодня, 09:43
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Житель города Котовска Алексей Гришин обратился в Тамбовский областной суд с заявлением о признании недействительным положения о выборах главы города Котовска. По мнению заявителя, положение дает «определяющую роль» в процедуре городскому совету и «лишает смысла» участие в ней администрации Тамбовской области, - сообщает «Ъ».
«Эти изменения направлены на удержание кресла Алексеем Плахотниковым», - считает Гришин.
Напомним, что с начала года в городе Котовске конкурсная комиссия не может выбрать претендентов на должность главы муниципального образования.
На этом фоне, жители Котовска стали требовать возвращения прямых выборов. С аналогичным требованием выступают и в Тамбове, была создана инициативная группа граждан.
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