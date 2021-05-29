|
ФК «Тамбов» - стал историей футбола
Сегодня, 08:29
Комментариев: 0
Версия для печати
Футбольный клуб «Тамбов» выступил с прощальным обращением к болельщикам и любителям спорта.
«Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Несмотря на тяжёлое положение, в котором не по своей воле оказался наш клуб, мы старались добросовестно выполнять свою работу. Нам больно от непонимания того, что судьба будущего нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц. Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях», - заявили сотрудники ФК «Тамбов».
ФК «Тамбов» завершил выступление в Премьер-лиге на последнем месте, а также сейчас находится в стадии банкротства.
Футбольному клубу «Тамбов», начиная с 2013 года, на конкурсной основе предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой, участием в проведении, организацией межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований среди команд по игровым видам спорта, в объеме – 1,879 млрд. рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.