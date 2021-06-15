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В Тамбовской области ужесточили коронавирусные ограничения
Сегодня, 09:20
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Вчера руководство администрации Тамбовской области приняло решение ужесточить коронавирусные ограничения. Спортивные мероприятия будут проводиться без участия зрителей, при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе должно быть участников не более 100 человек.
Кроме того владельцы обязаны соблюдать ограничения по 50 процентной вместимости помещений отдельные организации общественного питания, лица, занимающиеся творческой деятельностью, деятельностью в области искусства, спорта, отдыха и развлечений.
Новые ограничения приняты на фоне роста количества больных.
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