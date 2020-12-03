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Введены ограничения на проведение банкетов и запрет праздничных корпоративов
3 декабря 2020
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Администрацией Тамбовской области введены новые коронавирусные ограничения. Обязательный режим самоизоляции для лиц из группы риска продлен до 31 декабря 2020 года, введены ограничения на проведение банкетов и запрет праздничных корпоративов всем организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.
В тоже время возможно организация фуршета в организациях общественного питания с соблюдением санитарных ограничений.
Фото: Shutterstock
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