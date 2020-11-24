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Подросткам запретили посещать ТРЦ без родителей
Сегодня, 10:52
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В Тамбовской области введены новые коронавирусные ограничения. С 25 ноября несовершеннолетним запрещено без родителей посещать торгово-развлекательные центры. Обязанность не допускать подростков ложится на собственников торгово-развлекательных центров.
По состоянию на 25 ноября на территории области зарегистрировано 12589 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 121 случай.
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