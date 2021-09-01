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Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска
1 сентября 2021
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В восьмой раз не увенчалась успехом попытка выбрать кандидатов на должность главы города Котовска. Как и в прошлый раз, причиной срыва конкурсного отбора стал самоотвод представителей администрации Тамбовской области, составляющих половину конкурсной комиссии.
В настоящее время должность главы города занимает Алексей Плахотников.
Аналогично в городе Тамбове не могут назначить высшее должностное лицо муниципального образования.
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