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Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска

1 сентября 2021
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Провалилась восьмая попытка назначить главу КотовскаВ восьмой раз не увенчалась успехом попытка выбрать кандидатов на должность главы города Котовска. Как и в прошлый раз, причиной срыва конкурсного отбора стал самоотвод представителей администрации Тамбовской области, составляющих половину конкурсной комиссии.

В настоящее время должность главы города занимает Алексей Плахотников.

Аналогично в городе Тамбове не могут назначить высшее должностное лицо муниципального образования.
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