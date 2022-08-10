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Более 3 тысяч тамбовских подростков трудоустроились этим летом
Сегодня, 13:54
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В летние каникулы тамбовские школьники не только отдыхали. Многие молодые люди захотели потратить время с пользой и заработать первые деньги.
Органы службы занятости населения области уделяют особое внимание организации временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет. Мероприятия реализуются в рамках государственной программы Тамбовской области "Содействие занятости населения". При заключении договоров о временном трудоустройстве подростков чётко определяются обязательства сторон, их права и ответственность за соблюдение трудового законодательства.
В этом году из областного бюджета на мероприятия по трудоустройству подростков выделено 3,1 млн рублей, из муниципальных бюджетов - около 6 млн рублей.
На летних каникулах более 3 тысяч тамбовских школьников работали курьерами, подсобными рабочими, упаковщиками, кладовщиками. Также молодые люди помогали благоустраивать территории.
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