Тамбовская семья копит 6 лет на первоначальный взнос для покупки жилья Комментариев: 0



Оказалось, что 34,3% семей в Тамбове не смогут собрать достаточную сумму для первого взноса за 10 лет. Это почти эквивалентно тому, что таким семьям не удастся приобрести жилье, учитывая предполагаемый рост цен на недвижимость в течение накопительного периода.



Лидерство по скорости накопления на первоначальный взнос занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где семье потребуется всего 2 года и 3 месяца. Второе место заняла Магаданская область на севере страны, где срок накопления составляет 2,5 года. Ненецкий автономный округ занял третье место с результатом 2 года и 7 месяцев. Чукотский автономный округ (2,8 года) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,9 года) также вошли в топ-5 регионов по скорости накопления.



Следует отметить, что в северных регионах характерны высокие зарплаты, вахтовый режим труда, и более доступное жилье, что делает их более привлекательными для переезда, чем южные регионы.



Аутсайдерами рейтинга стали южные северокавказские регионы, где семьям потребуется от 11 до 15 лет для накопления первоначального взноса. Это обусловлено исторически сложившейся низкой уровнем заработной платы в этих регионах.



Эти данные предоставлены агентством "РИА Рейтинг", которое составило рейтинг российских регионов с учетом сроков накопления на первоначальный взнос по ипотеке.

В Тамбовской области семье, состоящей из двух работающих взрослых, потребуется всего 6,6 лет, чтобы собрать первоначальный взнос по ипотеке. Однако, проведенный анализ официальных данных показал, что данный регион занимает 68-е место среди 85 российских субъектов.Оказалось, что 34,3% семей в Тамбове не смогут собрать достаточную сумму для первого взноса за 10 лет. Это почти эквивалентно тому, что таким семьям не удастся приобрести жилье, учитывая предполагаемый рост цен на недвижимость в течение накопительного периода.Лидерство по скорости накопления на первоначальный взнос занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где семье потребуется всего 2 года и 3 месяца. Второе место заняла Магаданская область на севере страны, где срок накопления составляет 2,5 года. Ненецкий автономный округ занял третье место с результатом 2 года и 7 месяцев. Чукотский автономный округ (2,8 года) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,9 года) также вошли в топ-5 регионов по скорости накопления.Следует отметить, что в северных регионах характерны высокие зарплаты, вахтовый режим труда, и более доступное жилье, что делает их более привлекательными для переезда, чем южные регионы.Аутсайдерами рейтинга стали южные северокавказские регионы, где семьям потребуется от 11 до 15 лет для накопления первоначального взноса. Это обусловлено исторически сложившейся низкой уровнем заработной платы в этих регионах.Эти данные предоставлены агентством "РИА Рейтинг", которое составило рейтинг российских регионов с учетом сроков накопления на первоначальный взнос по ипотеке.



